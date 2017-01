21 giocatori a disposizione di Maran per la sfida contro la Lazio ed è emergenza in attacco per il Chievo: out infatti Meggiorini e Pellissier.



Portieri: Bressan, Sorrentino, Seculin.



Difensori: Spolli, Dainelli, Gamberini, Gobbi, Sardo, Cacciatore.



Centrocampisti: de Guzman, Rigoni, Radovanovic, Izco, Birsa, Bastien, Hetemaj, Kiyine, Depaoli.



Attaccanti: Ngissah, Inglese, Vignato.