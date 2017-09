Il ct della Colombia, Jose Pekerman ha richiamato l'attaccante del Villarreal Carlos Bacca e quello della Sampdoria Duvan Zapata per le ultime sfide di qualificazioni alla Coppa del Mondo 2018 contro il Paraguay e il Perù. Entrambi i giocatori erano stati trascurati per le gara della Colombia contro il Venezuela e il Brasile, ma hanno convinto il tecnico a richiamarli dopo le buone prestazioni recenti nei rispettivi club. Come previsto sono stati convocati l'attaccante del Monaco Radamel Falcao ed il centrocampista del Bayern Monaco, James Rodriguez, tra i 26 convocati. La Colombia, terza nella classifica sudamericana con 26 punti in 16 partite, ospiterà il Paraguay a Barranquilla giovedì prossimo prima di affrontare il Perù a Lima cinque giorni dopo. Le prime quattro squadre del gruppo Conmebol guadagneranno un posto automatico alla Coppa del Mondo, mentre la quinta squadra dovrà disputare un playoff contro la Nuova Zelanda.