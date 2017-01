La Fiorentina ha comunicato la lista dei convocati per la sfida di domani, contro il Genoa. Assente Ciprian Tatarusanu che, come comunicato dal club, "non sarà disponibile a seguito di lombalgia comparsa durante l’allenamento di oggi. Gli accertamenti già eseguiti hanno escluso patologie significative, tuttavia sono necessari riposo e cure del caso per ridurre la sintomatologia dolorosa". Ecco l'elenco completo: Astori, Badelj, Bernardeschi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Milic, Olivera, Salcedo, Sanchez, Satalino, Sportiello, Tello, Toledo, Tomovic, Borja Valero, Vecino.