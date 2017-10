Dopo le partite del weekend il commissario tecnico dell'Italia, Gian Piero Ventura, ha dovuto modificare la lista dei convocati per le sfide della Nazionale contro Macedonia e Albania, fondamentali per la qualificazione al Mondiale di Russia 2018. Come anticipato da Sky Sport, Marco Verratti ha avuto un problema e al suo posto è stato chiamato Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari. In attesa di conoscere l'entità dell'infortunio di Andrea Belotti, il ct ha poi chiamato Roberto Inglese del Chievo.