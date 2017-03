Il CT dell'Italia, Giampiero Ventura, ha diramato la lista dei convocati per le sfide con Albania e Olanda. La prima gara, valevole per le qualificazioni alla Coppa del Mondo, si disputerà il 24 marzo a Palermo, mentre per la seconda gli azzurri voleranno Ad Amsterdam, in Olanda. Ecco l'elenco dei 25 giocatori convocati in Nazionale:



PORTIERI - Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Spal);

DIFENSORI - Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United), Danilo D’Ambrosio (Inter), Mattia De Sciglio (Milan), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Torino);

CENTROCAMPISTI - Daniele De Rossi (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Marco Parolo (Lazio), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Esterni: Federico Bernardeschi (Fiorentina), Antonio Candreva (Inter), Lorenzo Insigne (Napoli), Nicola Sansone (Villarreal); Matteo Politano (Sassuolo), Simone Verdi (Bologna)

ATTACCANTI - Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio).



RITORNO - Manolo Gabbiadini sarà il volto della Nazionale per le prossime due settimane. E' il suo, infatti, il ritorno più celebre nella rosa azzurra, sintomo di un giocatore ritrovato durante questi primi mesi al Southampton, che ha conquistato l'Inghilterra e che ora ha l'occasione per riprendersi anche l'Italia e non lasciarla più. L'ultima convocazione risale al 17 novembre 2015, data che coincide anche con l'unica rete in maglia azzurra, ora avrà 180' per dimostrare tutto il suo valore.



PRIME VOLTE - Sono tre i giocatori alla loro prima volta in azzurro: si tratta di Meret, Spinazzola e D'Ambrosio. Il portiere della Spal sta dimostrando di poter essere il futuro insieme a Donnarumma e così ha superato tutti nelle gerarchie, restando un passo indietro per il momento solo a Buffon e al fenomeno rossonero. Anche Spinazzola e D'Ambrosio, esterni nerazzurri rispettivamente di Atalanta e Inter, si sono conquistati la maglia dell'Italia interpretando perfettamente il ruolo durante questa stagione. Se per il giovane di proprietà della Juventus è una chiamata anche in vista futura, per il terzino dell'Inter è l'occassione per affermarsi ad alti livelli.



L'ESCLUSO - Salterà questo turno di convocazione Giorgio Chiellini per un problema al polpaccio. Il giocatore della Juventus è in fase di recupero, nella scorsa settimana ha saltato anche le sfide con Milan e Porto.