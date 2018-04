La Juventus, tramite il suo sito ufficiale, ha fornito l'elenco dei convocati per la sfida contro il Napoli: "Sono 21 i convocati da Massimiliano Allegri per Juventus-Napoli, big match della 15° giornata di ritorno, in programma domenica alle 20.30 all'Allianz Stadium.

Tra giocatori a disposizione non figura Claudio Marchisio, a causa di una sindrome influenzale. Questo l'elenco diramato dal tecnico al termine dell'allenamento sostenuto questo pomeriggio a Vinovo:

1 Buffon, 3 Chiellini, 4 Benatia, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Cuadrado, 9 Higuain, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 15 Barzagli, 16 Pinsoglio, 17 Mandzukic, 21 Howedes, 22 Asamoah, 23 Szczesny, 24 Rugani, 26 Lichtsteiner, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi.