Al termine della rifinitura a Milanello, l'allenatore del Milan Rino Gattuso ha diramato l'elenco dei 23 rossoneri convocati per SPAL-Milan, 24° giornata di Serie A in programma sabato alle 15.00 allo stadio Mazza di Ferrara. Ecco la lista completa:



PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Guarnone

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bellanova, Bonucci, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, André Silva, Suso.



Andrea Conti, che non figura nella lista dei convocati, parteciperà comunque alla trasferta di Ferrara insieme alla squadra.



ASSENTE KALINIC PER INFORTUNIO - Nikola Kalinic non sarà a disposizione per un'infiammazione alla regione adduttoria.