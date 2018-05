Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, ha diramato la lista dei convocati per la sfida con il Torino: Reina, Rafael, Sepe; Albiol, Tonelli, Chiriches, Ghoulam, Maggio, Milic, Mario Rui, Hysaj; Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Machach, Zielinski; Callejon, Ounas, Insigne, Milik, Mertens. Si rivede, quindi, Faouzi Ghoulam, punto di forza di inizio stagione e andato ko prima per la rottura del legamento crociato poi per una frattura alla rotula. In queste ultime 3 giornate torna a respirare calcio anche il terzino algerino.