Il Pisa completerà nel pomeriggio la preparazione in vista del match contro il Cesena, in programma domani (ore 15.00) all’Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani. Mister Gattuso, assieme al suo staff, farà svolgere al gruppo la consueta rifinitura tecnico-tattica con simulazioni di gioco, esercitazioni sui calci piazzati e la partitella finale a ranghi contrapposti. A stretto contatto con la squadra e tutto lo staff il Presidente Giuseppe Corrado che in questi giorni ha seguito da vicino il lavoro dei nerazzurri sul campo di Montecatini. Da valutare la condizioni di alcuni giocatori alle prese con qualche problema fisico e con i postumi delle due gare ravvicinate in una settimana che non ha concesso soste. Tutti i calciatori a disposizione saranno in ogni caso convocati per il match contro i bianconeri di mister Camplone. Domani in tarda mattinata, la squadra partirà direttamente dal ritiro di Montecatini per raggiungere l’Arena.