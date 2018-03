Ecco i 22 convocati della Pro Vercelli per la trasferta in casa del Carpi: out lo squalificato Vives, Ghiglione e Bifulco impegnati in Nazionale Under 20.



Portieri: Gilardi, Pigliacelli, Marcone.



Difensori: Berra, Mammarella, Gozzi, Konate, Bergamelli, Jidayi.



Centrocampisti: Altobelli, Castiglia, Paghera, Gatto, Ivan, Da Silva, Pugliese, Germano.



Attaccanti: Kanoute, Raicevic, Morra, Rovini, Reginaldo.