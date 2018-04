Sono 19 i convocati di Zinedine Zidane in vista della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League che vedrà il Real Madrid provare a difendere e confermare il vantaggio per 3-0 ottenuto sulla Juventus nel corso della gara di andata. Out Sergio Ramos per squalifica e Nacho, infortunato, recupera in extremis Jesus Vallejo.



Ecco l'elenco completo

Portieri: Navas, Casilla, Luca Zidane.

Difensori: Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo, Theo Hernandez.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Llorente, Asensio, Isco, Kovacic.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vazquez.