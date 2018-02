Con un nota apparsa sul sito ufficiale del club, la Roma ha comunicato la lista dei convocati di Eusebio Di Francesco per la sfida d'andata degli ottavi di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk a Kharkiv, in Ucraina. Fuori Gonalons e Karsdrop per infortunio.



PORTIERI: Alisson, Skorupski, Romagnoli



DIFENSORI: Juan Jesus, Kolarov, Capradossi, Fazio, Florenzi, Bruno Peres, Manolas



CENTROCAMPISTI: Nainggolan, Strootman, Pellegrini, De Rossi, Gerson



ATTACCANTI: Perotti, Dzeko, Schick, Under, Defrel, El Shaarawy