Sono 23 i convocati da Eusebio Di Francesco in vista del derby che la Roma dovrà affrontare domani sera contro la Lazio. Come anticipato in conferenza dal tecnico giallorosso non sono in lista Gregoire Defrel e Diego Perotti mentre recuperano in extremis sia Manolas che Florenzi.



Ecco l'elenco completo:

Portieri: Alisson, Lobont, Skorupski

Difensori: Pellegrini, Juan Jesus, Kolarov, Capradossi, Fazio, Florenzi, Bruno Peres, Silva, Manolas.

Centrocampisti: Nainggolan, Strootman, Pellegrini, De Rossi, Gonalons, Gerson

Attaccanti: Dzeko, Schick, Under, Antonucci, El Shaarawy.