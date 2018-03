La Roma ha comunicato la lista dei convocati di Eusebio Di Francesco per la sfida di Champions League di domani, contro lo Shakhtar Donesk. Out Defrel, tornano dopo la squalifica in campionato Fazio e Dzeko. Ecco l'elenco completo: Alisson, Romagnoli, Skorupski; Juan Jesus, Kolarov, Capradossi, Fazio, Florenzi, Bruno Peres, Manolas; Nainggolan, Strootman, Pellegrini, De Rossi, Gonalons, Gerson; Perotti, Dzeko, Schick, Under, El Shaarawy.