La Roma ha comunicato la lista dei convocati di Eusebio Di Francesco per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, contro il Barcellona. Out Perotti, c'è invece Cengiz Under; ecco l'elenco completo: Alisson, Romagnoli, Skorupski; J.Jesus, Kolarov, Capradossi, Fazio, Florenzi, B.Peres, Manolas; Nainggolan, Strootman, Pellegrini, De Rossi, Gonalons, Gerson; Dzeko, Schick, Under, Defrel, El Shaarawy.