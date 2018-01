Questi i 23 uomini scelti da Eusebio Di Francesco per la gara di domani sera contro l'Inter, valida per la 21esima giornata di Serie A:



Portieri: Alisson Becker, Bogdan Lobont, Lukasz Skorupski;

Difensori: Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Hector Moreno, Federico Fazio, Nura Abdullahi, Bruno Peres, Emerson Palmieri, Kostas Manolas;

Centrocampisti: Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Alessandro Florenzi, Gerson;

Attaccanti: Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Gregoire Defrel, Mirko Antonucci, Stephan El Shaarawy. All. Di Francesco