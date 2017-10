Come annunciato da Eusebio Di Francesco in confereneza stampa, Rick Karsdorp entra per la prima volta tra i convocati giallorossi in vista della sfida di domani contro il Napoli. Per il 22enne, arrivato in giallorosso in estate dal Feyenoord, si avvicina dunque il ritorno in campo dopo l’operazione al ginocchio. Ecco tutti gli uomini a disposizione. Assenti Strootman e Schick.



Portieri: Alisson Becker, Bogdan Lobont, Lukasz Skorupski.

Difensori: Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Hector Moreno, Federico Fazio, Abdullahi Nura, Bruno Peres, Rick Karsdorp, Kostas Manolas, Leandro Castan.

Centrocampisti: Radja Nainggolan, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Alessandro Florenzi, Gerson.

Attaccanti: Diego Perotti, Edin Dzeko, Cengiz Under, Mirko Antonucci.