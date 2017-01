Tutti a disposizione di Spalletti per la trasferta di Genova, eccezion fatta per Florenzi che sta recuperando e per Salah impegnato in Coppa d'Africa: ecco i 21 convocati della Roma.



Portieri: Alisson, Lobont, Szczesny.



Difensori: Manolas, Emerson Palmieri, Mario Rui, Fazio, Seck, Bruno Peres, Rudiger, Vermaelen, Juan Jesus.



Centrocampisti: De Rossi, Gerson, Paredes, Strootman, Nainggolan.



Attaccanti: Perotti, El Shaarawy, Totti, Dzeko.