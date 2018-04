Nessun problema alla rifinitura mattutina, anzi, tante buone notizie per la Sampdoria impegnata questa sera nel fondamentale il derby della Lanterna. La squadra blucerchiata - che ieri aveva ricevuto la visita dei tifosi di fronte all'albergo sede del ritiro per caricare i giocatori - questa mattina è stata impegnata in una seduta di preparazione alla stracittadina.



Nell'ultimo allenamento settimanale è stato recuperato, oltre a Quagliarella e Barreto che erano già rientrati in gruppo nei giorni scorsi, anche Dawid Kownacki. Il polacco è stato inserito nell'elenco dei convocati. Sono 23 i giocatori della Samp che intorno alle 19 partiranno alla volta del Ferraris, come riporta sampdoria.it:



Portieri: Belec, Tozzo, Viviano.



Difensori: Andersen, Bereszynski, Ferrari, Murru, Regini, Sala, Silvestre, Strinic.



Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Capezzi, Linetty, Praet, Ramirez, Torreira, Verre.



Attaccanti: Caprari, Kownacki, Quagliarella, Zapata.