Sono 24 i convocati di Beppe Iachini in vista della sfida che vedrà il Sassuolo affrontare il Verona. Tutto ok per Berardi, non c'è Goldaniga.



Ecco l'elenco completo

Portieri: Consigli, Marson, Pegolo

Difensori: Lemos, Peluso, Acerbi, Rogerio, Ferrini, Dell'Orco, Letschert, Adjapong.

Centrocampisti: Magnanelli, Mazzitelli, Missiroli, Biondini, Frattesi, Cassata, Duncan.

Attaccanti: Matri, Politano, Pierini, Berardi, Babacar, Raguso.