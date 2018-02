Al termine dell’allenamento pomeridiano, il tecnico biancazzurro Leonardo Semplici ha diramato la lista dei convocati per la gara SPAL-Milan, in programma sabato 10 febbraio alle ore 15:00 allo stadio “Paolo Mazza”. Out per infortunio Borriello, Cionek, Schiavon, mentre per squalifica non sarà della sfida Vicari. Di seguito l’elenco:



Portieri: Gomis, Marchegiani, Meret.

Difensori: Felipe, Salamon, Simic, Vaisanen.

Centrocampisti: Costa, Dramé, Everton, Grassi, Konate, Kurtic, Lazzari, Mattiello, Schiattarella, Vitale, Viviani.

Attaccanti: Antenucci, Bonazzoli, Floccari, Paloschi.