Tutto pronto in casa SPAL per la trasferta di San Siro contro l'Inter. Lo staff tecnico dei ferraresi, guidato da mister Leonardo Semplici, ha diramato nel pomeriggio la lista dei convocati per l’incontro di domani. Ecco i giocatori scelti per la gara:



Portieri - Gomis, Marchegiani, Poluzzi.



Difensori - Cremonesi, Felipe, Vaisanen, Vicari, Salamon, Della Giovanna.



Centrocampisti - Bellemo, Costa, Grassi, Konate, Lazzari, Mattiello, Mora, Schiattarella, Schiavon, Viviani, Vitale.



Attaccanti - Antenucci, Bonazzoli, Borriello, Paloschi.



Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Floccari, Meret, Oikonomou, Rizzo.