Lo Spezia di mister Gallo si prepara a riprendere il suo cammino in campionato per la prima sfida del 2018: domani sera, a partire dalle ore 18:00, i bianchi saranno impegnati sul terreno del 'Picco' contro la capolista Palermo di mister Tedino.



Dopo la rifinitura di questo pomeriggio, il tecnico di Bollate ha diramato la lista dei convocati tra cui rientrano Gilardino e Juande. Non disponibile per un fastidio alla caviglia Masi, prima chiamata per il neo aquilotto Palladino che indosserà la maglia numero 20.



Ecco la lista dei convocati aquilotti:



PORTIERI: 1.BASSI, 33.DI GENNARO, 43.MANFREDINI



DIFENSORI: 3.LOPEZ, 4.CAPELLI, 5.GIANI, 6.CECCARONI, 13.AUGELLO, 15.CORBO, 19.TERZI, 23.DE COL



CENTROCAMPISTI: 7.BOLZONI, 8.JUANDE, 14.GIORGI, 21.PESSINA, 25.MAGGIORE, 42.AMMARI



ATTACCANTI: 9.FORTE, 10.GILARDINO, 20.PALLADINO, 26.MASTINU, 29.GRANOCHE, 39.MARILUNGO