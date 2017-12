Il tecnico dello Spezia Fabio Gallo ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Parma. Poche sorprese nelle scelte del tecnico lombardo, che potrà nuovamente contare su Maggiore, che ha scontato il turno di squalifica. Out il difensore Masi e il grande ex Gilardino, oltre allo spagnolo Juande. Di seguito, i convocati aquilotti per la gara di domani:

Portieri: Bassi, Di Gennaro, Manfredini.

Difensori: Augello, Calabresi, Capelli, Ceccaroni, De Col, Giani, Lopez, Terzi.

Centrocampisti: Acampora, Ammari, Bolzoni, Giorgi, Maggiore, Pessina, Vignali.

Attaccanti: Forte, Granoche, Marilungo, Mastinu, Okereke, Soleri.