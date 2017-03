E' arrivata la lista dei convocati di Oscar Tabarez per le prossime due sfide di qualificazione a Russia 2018 dell'Uruguay, in casa contro il Brasile il 23 marzo e in trasferta in Perù cinque giorni più tardi:



PORTIERI

Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco de Gama), Martín Campaña (Independiente).



DIFENSORI

Diego Godín e José María Giménez (Atlético Madrid), Sebastián Coates (Sporting Portugal), Gastón Silva (Granada), Alvaro Pereira (Cerro Porteño), Alejandro Silva (Lanús), Maximiliano Pereira (Oporto).



CENTROCAMPISTI

Matías Vecino (Fiorentina), Egidio Arévalo Ríos (Tiburones Rojos), Mathías Corujo (San Lorenzo), Diego Laxalt (Genoa), Carlos Sánchez (Monterrey), Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro), Nicolás Lodeiro (Seattle), Gastón Ramírez (Middlesbrough), Jonathan Urretaviscaya (Pachuca).



ATTACCANTI

Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Abel Hernández (Hull City), Diego Rolán (Bordeaux), Cristian Stuani (Middlesbrough), Luis Suárez (Barcelona).