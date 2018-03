Il meno contento di questa situazione sarà probabilmente Davide Ballardini, che dovrà rinunciare per i prossimi dieci giorni a circa un terzo della sua rosa. Ma il fatto di avere tanti convocati nelle rispettive nazionali non può che inorgoglire il popolo rossoblu.



Mai come in questo momento il Genoa può infatti vantarsi dell'essere serbatoio di diverse rappresentative in giro per il mondo visto che tra Europa e Sudamerica sono ben otto i grifoni volati lontano da Pegli in questa settimana.



Capitan Perin sarà una delle colonne sulla quale ricostruire la decadente nazionale azzurra, Buffon permettendo, mentre l'eterno Goran Pandev continua ad essere un insostituibile della formazione macedone. Andrej Galabinov e Ervin Zukanovic saranno per una volta avversari nello scontro amichevole tra Bulgaria e Bosnia. Prove di Mondiale attendono invece lo svedese Oscar Hiljemark e l'uruguaiano Diego Laxalt, impegnato in un quadrangolare in Cina.



A difendere i colori delle nazionali giovanili ci penseranno poi l'under 21 belga Stephane Omeonga e l'under 20 portoghese Pedro Pereira. Un lungo elenco completato dai giovanissimi Candela, Karic, Micovschi, Szabo chiamati a rappresentare le rispettive nell'europeo Under 19.