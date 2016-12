Match di ritorno per i sedicesimi di finale di Copa del Rey, sei match in programma oggi. Aprono alle 19 l'Eibar e il Siviglia, che accedono agli ottavi battendo rispettivamente Sporting Gijon e Formentera. Alle 21 tocca al Deportivo La Coruna che ribalta il risultato dell'andata contro il Betis e passa il turno, all'Osasuna che risolve la pratica Granada e al Valencia che vince non senza fatica contro il Leganes grazie a Rodrigo. Chiude alle 22 Barcellona-Hercules: dopo il pareggio in rimonta dell'andata i blaugrana realizzano sette gol grazie allo scatenato Arda Turan, autore di una tripletta.



h. 19.00



Eibar-Sporting Gijon 3-1 (andata 2-1)

1' Kike e 46' (E), 44' Adrian (E), 89' Sanchez (G)



Siviglia-Formentera 9-1 (andata 5-1)

14' Ganso (S), 22' 43' e 45' Vietto (S), 24' 55' e 88' Ben Yedder, 27' e 77' Sarabia (S), 61' Gomez (F)



h. 21.00



Deportivo La Coruna-Betis 3-1 (andata 0-1)

11' Arribas (D), 53' Luisinho (D), 58' Babel (D), 66' Piccini (B)



Osasuna-Granada 2-0 (andata 0-1)

45+1' Berenguer (O), 59' Romero (O)



Valencia-Leganes 2-1 (andata 3-1)

36' e 89' Rodrigo (V), 49' Machis (L)



h. 22.00



Barcellona-Hercules 7-0 (andata 1-1)

37' Digne (B), 45' rigore Rakitic (B), 50' Rafinha (B), 55', 86' e 89' Turan (B), 73' Alcacer (B)