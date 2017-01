Altri tre incontri di Copa del Rey questa sera per chiudere il programma degli ottavi di finale. Il Celta Vigo archivia la pratica Valencia con un'altra vittoria dopo il 4-0 dell'andata, l'Eibar pareggia con l'Osasuna e passa il turno. Chiude il big match tra Siviglia e Real Madrid: pari e patta tra le due squadre, passano i blancos che stabiliscono il record spagnolo di imbattibilità (40 partite senza sconfitta in tutte le competizioni).



h. 19.00



Celta Vigo-Valencia 2-1 (andata 4-1)

61' Rossi (C), 63' Araujo (V), 93' Sisto (C).



Eibar-Osasuna 0-0 (andata 3-0)



h. 21.00



Siviglia-Real Madrid 3-3 (andata 3-0)

10' aut. Danilo (S), 49' Asensio (R), 54' Jovetic (S), 78' Iborra (S), 82' rigore Ramos (R), 93' Benzema (R).