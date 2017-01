Ultima giornata della fase a gironi della Coppa d'Africa 2017 anche per il Gruppo C: dopo le eliminazioni di Gabon e Algeria, arriva un'altra sorpresa. Va fuori infatti anche la Costa d'Avorio, che perde 2-1 contro il Marocco e saluta la competizione: l'atalantino e obiettivo di mercato delle grandi Franck Kessiè può così già tornare a casa. Si qualifica come prima a 7 punti la DR del Congo, che batte 3-1 il Togo, e come seconda a 6 punti proprio la nazionale marocchina di Benatia.



Marocco-Costa d'Avorio 1-0

64' Alioui (M).



Togo-DR Congo 1-3

29' Kabananga (C), 54' Mubele (C), 69' Laba (T), 80' M'Poku (C).