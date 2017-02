Siamo arrivati all'atto finale della Coppa d'Africa 2017: questa sera alle 20, presso lo Stade d’Angondjé di Libreville, capitale del Gabon, va in scena la finale per il primo e secondo posto tra il Camerun di Hugo Broos e l’Egitto dell'hombre vertical Hector Cuper.



I Faraoni sono reduci dalla vittoria ai calci di rigore contro il Burkina Faso, dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sull’1-1 grazie alla rete del romanista Salah: eroe nazionale il portiere 44enne El Hadary, che ha parato i penalty decisivi per la vittoria contro i burkinabè. Approccio estremamente difensivo quello degli uomini dell'argentino, simile a quello dei Leoni Indomabili, che nel corso del torneo sono cresciuti moltissimo nonostante le defezioni iniziali, tanto da arrivare ad eliminare Senegal e Ghana, favorite per la vittoria finale. E' l'appuntamento con la storia tra due delle squadre più vincenti della competizione: l'Egitto ha centrato infatti 7 vittorie, il Camerun 4, per un totale di 11 trofei complessivi conquistati.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Egitto: El Hadary, Gabr, El Mohamady, Hegazy, Fathi, Hamed, Elneny, El Said, Trezeguet, Warda, Salah. All.: Cuper



Camerun: Ondoa, Teikeu, Ngadeu, Oyongo, Moukandjo, Siani, Djoum, Ndip Tambe, Fai, Zoua, Bassogog. All.: Broos

​



h 20 Egitto-Camerun LIVE