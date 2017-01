Alle 17 il Gabon di Pierre-Emerick Aubameyang ha giocato contro il Burkina Faso; il match, finito in pareggio, ha visto gli ospiti passare in vantaggio a sorpresa, salvo poi essere raggiunti da un calcio di rigore dello stesso Aubameyang che ha trasformato il penalty dopo esserselo conquistato. Nel match delle 20, invece, il Camerun ha vinto, dopo un digiuno di successi che durava dal 2010 in Coppa d'Africa, contro la Guinea-Bissau, allungando in classifica a +2 proprio su Guinea e Gabon. Domani in campo Algeria e Costa d'Avorio che affronteranno rispettivamente Tunisia e Repubblica Democratica del Congo.



Gabon-Burkina Faso 1-1

23' Prejuce Nakoulma (B); 38' Aubameyang (G)



Camerun-Guinea Bissau 2-1

13' Piquetti (G-B); 61' Siani (C); 79' Ngadeu-Ngadjui (C)