Senza la Costa d'Avorio, grande favorita eliminata nella fase a gironi, il Senegal vola nelle scommesse sulla Coppa d'Africa. Alla vigilia dei quarti Keita Balde e i suoi compagni si prendono dunque il primo posto sulla lavagna dei bookmaker: nelle quote Microgame Group il primo trionfo del Senegal è dato a 3,10. Nella prossima sfida dovrà però fare i conti con il Camerun, la formazione con cui perse l'unica finale giocata, nel 2002. I Leoni d'Africa (4 trofei in bacheca) sono proposti a 8,00 per un altro successo, terzi nella graduatoria dei quotisti. Prima di loro c'è il Ghana (4 anche i trionfi delle Black Stars, dove giocano Badu dell’Udinese e Acquah del Torino) sul quale si punta a 6,00, poi arrivano le chance della Tunisia, a 7,00, che ha superato il girone di qualificazione piazzandosi davanti alla ben più quotata Algeria. A 7,50 l'Egitto di Mohamed Salah, la squadra con più titoli nel torneo, sette. Chiudono il pronostico la Repubblica Democratica del Congo - che ha conquistato due Coppe, ma non partiva certo da favorita in questa edizione - offerta a 12,00, ultima piazza per il Burkina Faso, a 13,00, che proverà a migliorare il suo miglior risultato di sempre, il secondo posto ottenuto nel 2013.