Nel secondo turno del girone C di Coppa d'Africa, il Marocco supera in rimonta per 3-1 il Togo (gol di Bouhaddouz, Saiis e En-Nesyri) e si porta al secondo posto in classifica, a -1 dalla Repubblica Democratica del Congo, che ferma sul 2-2 la Costa d'Avorio. Avanti due volte con le reti di Kebano e Kabananga, i ragazzi di Ibenge si fanno riprendere prima da Bony e poi da Die. I campioni uscenti restano a quota 2 punti e al momento sarebbero eliminati.