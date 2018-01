Nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa del Re, tutto facile per l'Atletico Madrid di Diego Simeone. Dopo il 4 a 0 conquistato in trasferta all'andata, i Colchoneros rifilano un tris al Lleida grazie alle reti messe a segno nella ripresa da Carrasco, Gameiro e Vitolo. Il club capitolino è il primo a qualificarsi ai quarti di finale.



In campo il Valencia di Marcelino contro il Las Palmas (1-1 all'andata). Prima da titolare per il nuovo acquisto Luciano Vietto, lanciato dal primo minuto al fianco di Simone Zaza.





Spagna - Ritorno ottavi di finale Copa del Rey



ATLETICO MADRID-Lleida 3-0 (andata 4-0)

57' Carrasco, 74' Gameiro, 81' Vitolo



Valencia-Las Palmas (andata 1-1)