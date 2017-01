In attesa che riparta la Liga, si torna in campo in Spagna per gli ottavi di finale di Coppa del Re. Quattro le partite in programma stasera: l'Eibar ha vinto facilmente sul campo dell'Osasuna, crolla al Mestalla il primo Valencia del dopo Prandelli con il Celta Vigo, pareggio tra Deportivo La Coruna e Alaves e vittoria dell'Atletico Madrid col Las Palmas.



Osasuna-Eibar 0-3

28' Nano (E), 75' Bebe (E), 90' Adrian (E)



Valencia-Celta Vigo 1-4

3' Iago Aspas (CV), 14' Bondonda (CV), 19' Wass (CV), 58' Parejo (V), 75' Guidetti (CV)



Deportivo La Coruna-Alaves 2-2

3' Santos (A), 47' Mendez (A), 73' Gama (D), 93' Joselu (D)



Las Palmas-Atletico Madrid 0-2

23' Koke (AM), 51' Griezmann (AM)