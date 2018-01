Buona la prima per Vincenzo Montella sulla panchina del Siviglia, che vince 2-0 a Cadice nell'andata degli ottavi di finale in Coppa del Re. I gol portano le firme di Nolito e Jesus Navas su assist di Kjaer e Banega. Nel finale i padroni di casa sbagliano un rigore con Sanchez. Il Valencia di Zaza (ammonito) pareggia in rimonta sul campo del Las Palmas, in vantaggio con Calleri. Tris dell'Alaves a Formentera, poker dell'Atletico Madrid: Diego Costa segna cinque minuti dopo essere entrato in campo.



Spagna - Copa del Rey (andata ottavi di finale)



Lleida Esportiu-Atletico Madrid 0-4

33' Godin, 37' Fernando Torres, 69' Diego Costa, 90' Griezmann



Formentera-Alaves 1-3

36' e 65' Demirovic (A), 57' Javi Rosa (F), 81' Munir El Haddadi (A)



Cadice-Siviglia 0-2

9' Nolito, 23' Jesus Navas



Las Palmas-Valencia 1-1

36' Calleri (LP), 85' Rodrigo (V)