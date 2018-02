Dopo il clamoroso tonfo in campionato, ko per 5-1 in trasferta contro l’Eibar, il Siviglia prova a rialzare la testa in Coppa del Re, nella semifinale di ritorno contro il Leganes. Si gioca domani al Ramon Sanchez Pizjuan e dopo l’1-1 dell’andata alla squadra di Montella basta uno 0-0 per andare in finale. Compito più che alla portata, dicono i bookmaker, che danno i biancorossi come nettamente favoriti: la vittoria del Siviglia viaggia a 1,42 sul tabellone Microgame. Si punta a 4,60 sul pareggio mentre il blitz degli ospiti - che non vincono con il Siviglia dal 1997, quando entrambe le formazioni militavano nella Segunda Division - si gioca a 7,00. Sfilza di Goal - sei consecutivi - negli ultimi scontri diretti: un’altra partita con entrambe le formazioni a segno è data a 2,08.