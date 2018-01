Alti e bassi per Vincenzo Montella sulla panchina del Siviglia: il nuovo tecnico degli andalusi ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Coppa del Re, battendo due volte il Cadiz nel doppio confronto, ma ha perso le due gare giocate in campionato. Prima il ko nel derby con il Betis, poi la sconfitta fuori casa contro l’Alaves. E stasera c’è la difficilissima trasferta contro l’Atletico Madrid, sempre in Coppa del Re, nell’andata dei quarti. Il fattore campo pesa moltissimo nel pronostico sul prossimo match: l’Atletico ha vinto le ultime sei partite in casa, dove quest’anno è andato ko solo una volta, in Champions League contro il Chelsea. La vittoria dei Colchoneros è data a 1,42 sul tabellone 888sport.it, mentre si sale già a 4,35 per il pareggio. Il Siviglia non vince in casa dell’Atletico dal 2010: tornare al successo vale 8 contro 1, farlo con lo stesso risultato di otto anni fa (uno 0-2, tra l’altro arrivato sempre in Coppa del Re) pagherebbe ben 41 volte la scommessa.