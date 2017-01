Il Real Madrid oggi giocherà contro il Siviglia l'andata degli ottavi di Coppa del Re; Zinedine Zidane, però, dovrà fare a meno di Pepe e, soprattutto, di Cristiano Ronaldo, entrambi fermi ai box. Il difensore si è fermato per via di qualche fastidio muscolare, mentre l'assenza di CR7, stando a quanto riportato da As, è stata concordata tra società e giocatore per permettere al portoghese di ritrovare la migliore condizione ed essere così al meglio nella fase decisiva della stagione.