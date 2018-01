Vincenzo Montella è chiamato al pronto riscatto sulla panchina del Siviglia: il tecnico campano era partito bene, battendo per 2-0 in trasferta il Cadiz, nell’andata degli ottavi di finale di Coppa del Re. Poi il crollo in campionato nel derby con il Betis, perso per 5-3 in casa. Domani urge dimenticare la sonora sconfitta, conquistando la qualificazione ai quarti, nel ritorno della gara contro il Cadiz. Obiettivo più che alla portata, dicono i quotisti, considerando anche la differenza di categoria tra le due squadre: i rivali di Montella giocano infatti nella seconda divisione spagnola. Al Siviglia basta un pareggio, ma sul tabellone Snai gli andalusi sono ampiamente favoriti, dati a 1,40 appena. Buono il ritmo degli ospiti, che nelle ultime cinque trasferte contano quattro vittorie e un pareggio. In più, sempre rimanendo alle gare esterne, il Cadiz ha una buona media gol: 13 reti segnate nella striscia positiva. Vincere al Pizjuan è praticamente un’impresa (data a 7,75, contro il 4,50 sul pareggio) ma segnare almeno un gol è un compito alla portata. La rete del Cadiz è piazzata a 1,65.