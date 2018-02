Continua il momento no del Valencia, andato ko per la terza volta di fila in Liga. Non sarà facile rialzare la testa: il prossimo avversario, nella semifinale di ritorno della Coppa del Re, è il Barcellona. Si gioca stasera al Mestalla, dopo l’1-0 registrato al Camp Nou. Il Valencia è obbligato a vincere per passare il turno ma avrà di fronte una squadra solidissima, che ha registrato un solo ko nelle ultime 35 partite. Il successo dei padroni di casa è dato a 5,05 sul tabellone Microgame, contro il 4,30 sul pareggio e l’1,58 per il successo dei catalani. L’ultima vittoria del Valencia al Mestalla contro il Barça risale al 2008: allora finì 3-2, sempre in Coppa del Re, risultato che replicato pagherebbe 33 volte la scommessa, ma non darebbe la qualificazione a Zaza e soci. Servirebbe un 2-0, piazzato invece a 40,00. NON dovrebbero comunque mancare i gol nella sfida: il Barça ha il miglior attacco della Liga, con 60 reti segnate in 22 gare (una media di 2,7 a partita), il Valencia risponde con 1,9 gol a incontro. Una partita con almeno tre reti complessive (scommessa Over), viaggia a 1,45