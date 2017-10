Andata dei sedicesimi di semifinale di Copa del Rey, non mancano risultati clamorosi: il Villarreal cade in casa del Ponferradina, pari in trasferta per Athletic Bilbao e Atletico Madrid.



Formentera-Athletic Bilbao 1-1

61' Linan (F), 63' Garcia (A).



Ponferradina-Villarreal 1-0

37' Cidoncha (P).



Valladolid-Leganes 1-2

46' Rico (L), 52' Cotan (V), 88' Beauvue (L).



Eibar-Celta Vigo 1-2

4' Cabral (C), 17' Enrich (E), 44' Guidetti (C).



Elche-Atletico Madrid 1-1

17' Thomas (A), 52' Lolo (E).