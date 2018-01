Serata di Coppa nazionale in Francia con i 32esimi di finale. Delle big, in campo il Lille, che vince 4-2 sul campo del Le Mans, il Montpellier che fa 2-1 sul Pontarlier, l'Auxerre che vince 5-1 contro il Schiltingheim. Anche il Monaco vince in trasferta, rifilando 5 gol al Moulins-Yzeure (in gol Jovetic), così come il Lione, 3-2 al Nancy. Perde, invece, il Nizza, privo di Balotelli, contro il Tolosa. Domani tocca al PSG contro il Rennes: ci sarà Cavani ma non Pastore.