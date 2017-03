Nella serata di Francia sono andate in scena 4 gare valide per gli ottavi di finali della Coppa di Francia. In campo il Paris Saint Germain, che soltanto nel finale grazie ai gol di Pastore e Cavani ha la meglio sul Niort. Pioggia di gol invece fra Marsiglia e Monaco con la formazione di Leonardo Jardim che supera quella allenata da Rudi Garcia per 4-3 soltanto nei tempi supplementari e approda ai quarti. Decisivo il gol di Lemar al 114'.



Ecco tutti i risultati:

Avranches-Strasburgo 7-6 d.c.r.

Niort-Paris Saint Germain 0-2

Quevilly Rouen-Guingamp 1-2

Marsiglia-Monaco 3-4 d.t.s.