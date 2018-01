Altra serata di partite in Francia per i sedicesimi di finale della coppa nazionale. Il Paris Saint Germain non fa sconti e supera per 4-2 il Guingamp grazie anche al gol del sogno di mercato dell'Inter Javier Pastore. Tra le altre formazioni di Ligue 1, superano il turno il Montpellier (4-3 al Lorient) e il Metz, che si impone di misura sul campo del Tours. Avanza anche il Troyes, che elimina il Saint-Etienne, mentre va al Lione il big match contro il Monaco del Louis II. In vantaggio con l'ex interista Jovetic, i campioni di Francia uscenti vengono rimontati dai gol di Bertrand Traoré, dall'autorete di Sidibé e dal sigillo del solito Mariano. Non basta alla squadra di Jardim il gol al 71° di Rony Lopez per evitare l'eliminazione.