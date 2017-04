Seconda semifinale di Coppa di Germania per stabilire chi si giocherà con l'Eintracht il titolo ed è big match: questa sera scendono in campo Bayern Monaco e Borussia Dortmund, sfida tra le due squadre che hanno dominato la Bundesliga negli ultimi anni. I bavaresi vogliono dimenticare la delusione Champions con la doppietta campionato-coppa; gli ospiti si sono risollevati dopo un inizio di stagione deludente, ora sono terzi e puntano alla DFB Pokal come ciliegina sulla torta. Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com tutti gli aggiornamenti live dell'incontro.



Coppa di Germania - semifinali



Bayern Monaco-Borussia Dortmund 0-0 LIVE



FORMAZIONI UFFICIALI



Bayern Monaco: Ulreich, Lahm, Hummels, Martinez, Alaba, Thiago, Xabi Alonso, Vidal, Robben, Lewandowski, Ribery. All. Ancelotti.



Borussia Dortmund: Burki, Piszczek, Bender, Sokratis, Dembélé, Castro, Weigl, Guerreiro, Schmelzer, Reus, Aubameyang. All. Tuchel.