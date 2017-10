Serata di Coppa di Lega in Germania. Otto le partite in programma per il Dfb Pokal, tra cui spicca la vittoria del Bayern Monaco sull'RB Lipsia dopo i calci di rigore. Ecco tutti i risultati:



Hertha Berlino-Colonia 1-3

35' Zoller (C), 43' Maroh (C), 65' Clemens (C), 69' Stark (HB)



Kaiserslautern-Stoccarda 1-3

7' Spalvis (K), 20' Ginczek (S), 66' Akolo (S), 71' Terodde (S)



Osnabruck-Norimberga 2-3

4' Alvarez (O), 38' Ishak (N), 50' Leibold (N), 63' Gross (O), 72'(N)



Wolfsburg-Hannover 1-0

49' Uduokhai (W)



Werder Brema-Hoffenheim 1-0

30' Belfodil (WB)



Friburgo-Dresda 3-1

48' Benatelli (D), 50' Petersen (F), 61' Schuster (F), 81' Haberer (F)



RB Lipsia-Bayern Monaco 1-2 d.c.r.

68' Forsberg (RB), 73' T.Alcantara (BM)



Regensburg-Heidenheim 2-5

30', 50' Thiel (H), 32' Glatzel (H), 46' Nietfeld (R), 54' Gruttner (R), 55' Pusch (H), 82' Glatzel (H)