Una vittoria per passare il turno e raggiungere il Manchester City in finale. Arsenal e Chelsea in campo questa sera per il ritorno della semifinale di Coppa di Lega inglese. All’andata, a Stamford Bridge, è finita 0-0: è stato il quarto pareggio consecutive tra le due, considerando anche l’1-1 di agosto nella finale di Supercoppa, poi vinta dai Gunners ai rigori. Nella sfida di questa sera la «X» viaggia a 3,25 sul tabellone 888sport.it, dove il Chelsea è favorito di un soffio, a 2,45. L’Arsenal ha dalla sua il fattore campo: all’Emirates, quest’anno, ha perso solo una partita, contro il Manchester United. Il successo al 90’ è dato a 2,60. Chelsea favorito anche nella scommessa secca sul passaggio del turno: la conquista della finale è proposta a 1,62 contro il 2,30 sui biancorossi. Identica la media d’attacco delle due formazioni: 45 gol fatti in campionato dall’Arsenal, altrettanti quelli realizzati dal Chelsea. C’è da dire però che i Gunners incassano molto di più, 31 le reti subite a fronte delle 16 dei Blues. Una sfida da Goal, quindi con entrambe le formazioni a segno, si gioca a 1,56.