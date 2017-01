In FA Cup è arrivato l'ottavo successo consecutivo, ora il Manchester United cerca di allungare a nove la serie vincente, nella semifinale di Coppa di Lega contro l'Hull City, in programma domani. Le quote e i flussi di scommesse registrati su Microgame Group vanno a senso unico: i Red Devils sono super favoriti a 1,20, il pareggio è a 6,50, mentre il nessuno ha creduto in un blitz dei nerorancio, dato a 11,50. Quote molto più equilibrate nell'altra semifinale dove il Liverpool è in vantaggio di poco nella trasferta contro il Southampton: Reds piazzati a 2,40, a 3,15 il pareggio mentre la vittoria dei Saints è data a 2,95.