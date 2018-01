Dopo l'eliminazione del Manchester United di Mourinho, altra impresa sfiorata da parte del Bristol City, club inglese quarto nel campionato di Championship, la serie cadetta d'Albione, che nelle semifinali di Coppa di Lega rischia fino al 92' di fermare il Manchester City di Guardiola, imbattuto in campionato (solo due pareggi) e sconfitto solo dallo Shakthar in Champions ma a qualificazione già centrata.



CI PENSA IL KUN - Termina 2-1 per gli Sky Blues, grazie alla rimonta firmata da de Bruyne al 55' e dal Kun Aguero (miglior marcatore di sempre del Man City, subentrato nel finale) al 92', dopo la rete del Bristol City al 44', su calcio di rigore realizzato da Reid. Tanta paura per gli uomini di Guardiola, che per tutto l'arco del match sembrano i lontani parenti della squadra splendida ammirata finora (30 vittorie su 32 partite). Ritorno in programma all'Ashton Gate Stadium di Bristol il 23 gennaio.